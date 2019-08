La 19 ani și-a îndeplinit un vis! “Am ajuns la cel mai titrat club din România!”, așa sună în cuvinte bucuria lui Sorin Șerban, lansat la Cupa Hagi Danone 2012. Știe că greul urmează să vină, dar nimic nu-l poate ține-n loc.

FCSB și-a luat fundaș stânga tocmai din Liga a 3-a! Vicecampioana României l-a transferat pe Sorin Șerban, un puști de 19 ani, de la Minaur Baia Mare. Jucătorul a semnat un contract valabil pentru cinci sezoane.

Este un salt spectaculos. Și eficient, consideră cei care-l cunosc pe Sorin! A lăsat în urmă “Orașul Castanelor” pentru gloria Capitalei. Pentru Sorin, campionii sunt făcuți din ceea ce au mai adânc sădit în ei: o dorință, un vis, o chemare!

“Sunt bucuros că am făcut un pas important în cariera mea și că am ajuns la cel mai titrat club din România. Consider că sunt pregătit să fac față cerințelor Ligii 1”, a declarat Șerban pentru site-ul minaur.ro.

Povestea lui Sorin a început pe 17 martie 2000, când a văzut lumina vieții la Baia Mare. Tot acasă a făcut primii pași în fotbal. În 2012 a avut primul moment de glorie, pe emblematica arenă “Viorel Mateianu”. În calitate de căpitan, Șerban a câștigat Cupa Hagi Danone, Faza Zonală Baia Mare.

Competiția a început-o cu o victorie în grupe în fața puștilor de 12 ani de la CFR Cluj, scor 2-0. În finală, același adversar: 2-2 și 4-3 după lovituri de departajare. Sorin a marcat golul decisiv, prin care echipa sa, FC Mara 2010 Baia Mare, s-a calificat la Turneul Final de la Cluj-Napoca.

După șapte ani, Șerban se va duela, din nou, cu CFR Cluj, dar, de această dată, în elita fotbalului românesc. Trecutul este de partea sa! Viitorul este în mâinile sale!

Sorin Șerban are patru meciuri pentru România Under 18 și șase jocuri pentru Naționala Under 19. A semnat cu FCSB și visează la titlul de campion. Știe că este la început de drum. Iar Cupa Hagi Danone are un mesaj pentru el: Întreabă-te dacă ce faci astăzi te duce mai aproape de ceea ce vrei să fii mâine!

